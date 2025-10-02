Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della consigliera comunale del Pd Chiara Angaroni in merito all’ultimo consiglio comunale.

“Le commissioni rappresentano un punto di forza. Averne diminuito il numero accorpandole porterà di certo più benefici perché ci sarà modo di convocarle più spesso. Le commissioni toccano temi trasversali per cui ci saranno più persone dedicate a diversi temi ed il confronto sarà più proficuo.

Nella passata amministrazione ricoprivo il ruolo di presidente della Commissione Cultura, veniva convocata regolarmente una volta a stagione per discutere con l’Assessorato del programma e parlare di eventuali proposte.

È un momento di scambio molto importante per la città e per i cittadini”

