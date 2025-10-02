Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Domenica scorsa, Ceriano Laghetto ha ospitato più di 270 appassionati di scacchi provenienti da tutta la Lombardia che hanno partecipato alla 14esima edizione del Campionato regionale Semilampo a squadre. C’erano in tutto 55 squadre composte ciascuna da 4 giocatori titolari, a cui si aggiungevano le riserve. Le sfide si sono svolte nella scuola primaria, utilizzando addirittura due piani, per un totale di 28 scacchiere contemporanee. Al termine di un’intera giornata di gara, con le varie fasi eliminatorie, la squadra di casa, Asd Scacchistica cerianese, ha conquistato la vittoria finale, replicando il successo di due anni fa a Cesate e migliorando il secondo posto dello scorso anno a Legnano.

Sul podio, al secondo posto, la formazione di Vigevano e al terzo posto Milano – Mimosa. Alla premiazione era presente anche il presidente del Comitato regionale lombardo della Federscacchi, Paolo Collaro.

“E’ stata una giornata molto intensa, ricca di emozioni e conclusa con un grande risultato agonistico che si aggiunge a quello organizzativo di cui siamo particolarmente fieri” -spiega il presidente dell’Asd Scacchistica cerianese, Maurizio Dimo, ringraziando i partecipanti e in particolare lo staff tecnico degli arbitri federali guidato da Mauro Palma. La storica associazione cerianese infatti, ha dimostrato ancora una volta le proprie grandi capacità organizzative, allestendo un evento che ha riscontrato pieno apprezzamento da tutte le formazioni partecipanti. A questo ha aggiunto anche il successo sul fronte agonistico che conferma ancora una volta l’alto livello tecnico su cui da anni si mantiene la società di Ceriano Laghetto. Presenti per le premiazioni i Consiglieri comunali delegati Daniele Agazzi e Ivano Cattaneo, che si sono complimentati con Asd Scacchistica Cerianese per l’organizzazione e la vittoria e hanno ringraziato tutti i partecipanti che hanno dato lustro all’evento. L’attività di Asd Scacchistica Cerianese, che raduna attualmente ben 86 soci, in gran parte Juniores, prosegue con i tornei e i corsi di formazione.

