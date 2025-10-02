Basket Dr2, stasera la prima della Robur Saronno nella nuova stagione
2 Ottobre 2025
SARONNO – Nuovo campionato per i ragazzi Robur di coach Alessandro Leva. Inseriti nel girone F di Dr2, i roburini proveranno a farsi strada verso la qualificazione ai playoff. Si comincia questa sera, con Cassano Magnano. Appuntamento al PalaRonchi di via Colombo alle 21.15.
Il roster saronnese
Guardie – Riccardo Mariani, Alessandro Foti, Niccolò Marchini, Andrea Paternoster, Tommaso Banfi, Tommaso Tolotti, Felice Zerbi
ali – Matteo Maioli Romanò, Filippo Cova, Giacomo Rimoldi, Giovanni Riva, Tommaso Merico, Omar Sarr
centri – Valerio Bacuzzi, Davide Pagani
Il girone
Laveno Mambello, Elegy Legnano, Malnate, Osl Garbagnate, Gavirate, Bs Cavaria, Lonate, Canegrate, Bosto, Legnano Knights, Csg Busto Garolfo, Cassano, Busto Arsizio.
(foto: l’allenatore Alessandro Leva della Robur Saronno dà indicazioni alla squadra)
03102025