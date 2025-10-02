Politica

SARONNO – “Certi amori non finiscono”: con questa frase il capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone ha commentato l’esito del consiglio comunale di lunedì 29 settembre, incentrato sul voto del bilancio consolidato 2024.

Per Guaglianone si è trattato dell’“ultimo atto dell’amministrazione Airoldi, più che il canto del cigno quello dell’anatra zoppa”. Il consigliere ha ricordato come Fratelli d’Italia si sia sempre opposta alla maggioranza uscente, accusata di aver paralizzato la città “con i bizantinismi della vecchia politica”. Coerentemente con la linea del partito, i rappresentanti di FdI hanno votato contro.

Entrando nello specifico del bilancio consolidato durante il suo intervento in aula, Guaglianone ha sottolineato che dal 2021 il Comune ha incassato circa 2 milioni di euro dalla liquidazione di Lura Ambiente, risorse destinate alla spesa corrente. “Nonostante questo contributo – ha dichiarato – è sotto gli occhi di tutti come Saronno sia stata lasciata, e i cittadini se ne sono accorti”.

Il capogruppo ha poi puntato il dito contro i consiglieri che hanno votato a favore, compresi i nuovi gruppi consiliari che, pur dichiarando in campagna elettorale discontinuità con l’amministrazione Airoldi, “non hanno colto l’occasione di dare un segnale politico con l’astensione, scegliendo invece di sostenere un bilancio targato Airoldi/Pagani”.

Secondo Guaglianone, il voto compatto dei consiglieri rappresenta un ritorno all’unità della vecchia maggioranza: “Dall’allora assessore Pagani all’allora vicepresidente del consiglio Licata, tutti hanno confermato l’appoggio. Altro che discontinuità, certi amori non finiscono, anzi…”.

