Calcio amatori, al via la stagione della Lokomotiv Saronno. Venerdì al Ronchi
2 Ottobre 2025
SARONNO – Ai nastri di partenza la stagione della Lokomotiv Saronno, storica formazione di calcio locale: l’annata agonistica 2025-2026 inizia venerdì al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo, per la partita interna contro il Terraneo Cucciago. Prima giornata del campionato amatoriale di serie B del Csi (Centro sportivo italiano, comitato di Como=), inizio previsto alle 21.15.
Nei giorni scorsi la partita in trasferta contro i comaschi del Carbonate era stata rinviata per il maltempo, che aveva reso impraticabile il terreno di gioco, stavolta si giocherà regolarmente.
(foto: giocatori della Lokomotiv Saronno, per la stagione 2025-2026 che è adesso ai nastri di partenza)
