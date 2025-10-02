Saronnese

CISLAGO – Il consigliere Stefano Ritondale, a nome del gruppo Cislago in Comune, ha presentato una mozione con cui invita l’amministrazione a esprimersi sul riconoscimento dello Stato di Palestina. E’ stata presentata lunedì 29 settembre in modo da poter essere discussa nel prossimo consiglio comunale. Un atto che, pur non essendo di competenza diretta di un ente locale, vuole rappresentare un gesto simbolico a sostegno della dignità e dei diritti del popolo palestinese, con l’obiettivo di sollecitare anche il governo italiano a un riconoscimento formale.

Segue il testo integrale della mozione presentata.

Premesso che

Nota, purtroppo, la tragica situazione che si sta vivendo nei territori palestinesi a causa del genocidio in corso; rimane opportuno separare gli atti terroristici perpetrati da gruppi organizzati, dalla responsabilità della popolazione civile inerme; le operazioni militari, condotte da Israele in seguito al grave e intollerabile attentato dallo stesso subito il 7 ottobre 2023, hanno colpito in modo massiccio la popolazione civile palestinese a Gaza e in Cisgiordania. Tali azioni appaiono in netto contrasto con il concetto di legittima difesa, più volte evocato dallo Stato israeliano e sancito dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite del 1945. Tale articolo riconosce “il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite” ma stabilisce al contempo due limiti fondamentali: da un lato, che le misure adottate siano “immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza” e dall’altro, che non possano in alcun modo sostituire il ruolo centrale di quest’ultimo nel mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale; oggi risulta evidente come tale funzione di controllo del Consiglio di Sicurezza non sia rispettata. Inoltre, i principi di necessità e proporzionalità, che il diritto internazionale pone a fondamento della legittima difesa, appaiono disattesi: la necessità richiede l’esaurimento delle alternative pacifiche prima di ricorrere alla forza, mentre la proporzionalità impone che la risposta sia commisurata all’attacco e finalizzata unicamente a respingerlo, non ad obiettivi offensivi; i bombardamenti e le distruzioni di scuole, centri sanitari, abitazioni civili, insieme alla grave carenza di cibo e acqua, energia elettrica e assistenza medica a Gaza – ulteriormente aggravata dal blocco degli aiuti umanitari e dal disumano sfollamento forzato della popolazione – costituiscono violazioni inaccettabili del diritto internazionale ed umanitario che mettono a rischio la sopravvivenza dell’intera popolazione civile di Gaza; è unanime la condanna di tutte le forme di violenza e prevaricazione, di tutte le guerre, del terrorismo e di tutte quelle azioni che cancellano le condizioni di dignità umana e del vivere civile e democratico; il riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina è un passo fondamentale per equiparare la sua condizione sul piano politico a quella degli altri Stati, per riconoscere le aspirazioni legittime dei palestinesi ad avere uno Stato e ribadire le tutele previste dal Diritto Internazionale;

Ricordato che:

il riconoscimento dello Stato d’Israele da parte dell’Onu (1949) e dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (1988), degli Accordi di Oslo (1993-95) sottoscritti dalle parti ed il nutrito pacchetto di risoluzioni Onu, costituiscono il quadro di riferimento giuridico necessario per dar corso al riconoscimento dello stato di Palestina; il Parlamento europeo ha riconosciuto, in linea di principio, lo Stato di Palestina con la risoluzione 2014/2964 (Rsp) approvata in data 17/12/2014; il 10 Aprile 2024 l’Assemblea Generale dell’Onu ha adottato la risoluzione intitolata “Ammissione di nuovi membri alle Nazioni Unite” (documento A/ES-10/L.30/Rev.1), con 143 voti favorevoli, 9 contrari e 25 astensioni; la risoluzione stabilisce che lo Stato di Palestina è qualificato per l’adesione alle Nazioni Unite in conformità con l’art. 4 della Carta delle Nazioni Unite e dovrebbe, pertanto, essere ammesso a far parte dell’Organizzazione come membro a

tutti gli effetti; il 18 Aprile 2024, la proposta di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu S/2024/312, necessaria per l’effettiva adesione della Palestina come stato membro, è stata accolta da 12 dei 15 paesi votanti, ma bloccata dall’unico voto contrario degli Stati Uniti.

Considerato che:

alla data del 23 settembre 2025, 159 Stati membri delle Nazioni Unite hanno riconosciuto la Palestina come Stato sovrano. In percentuale, ciò corrisponde a circa l’80% dei 193 Stati membri dell’Onu; sin dal 26.06.2015, con la sottoscrizione dell’Accordo Globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina, il Vaticano riconosce la Palestina, dichiarando ufficialmente che “l’Accordo include un riconoscimento ufficiale della Palestina come Stato da parte della Santa Sede, quale segno di riconoscimento del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, alla libertà e dignità in un proprio Stato indipendente libero dalle catene dell’occupazione. Esso appoggia anche la visione a favore della pace e della giustizia nella regione, conformemente con il diritto internazionale, sulla base di due Stati, che vivono uno accanto all’altro in pace e sicurezza sulla base delle frontiere del 1967” nonché “Al riguardo spero che il presente Accordo possa in qualche modo costituire uno stimolo per porre fine in modo definitivo all’annoso conflitto israeliano-palestinese, che continua a provocare sofferenze ad ambedue le Parti. Spero anche che l’auspicata soluzione dei due Stati divenga realtà quanto prima. Il processo di pace può progredire solo tramite il negoziato diretto tra le Parti con il sostegno della comunità internazionale. Ciò richiede certamente decisioni coraggiose, ma anche sarà un grande contributo alla pace e alla stabilità della Regione”; ad oggi, lo Stato Italiano risulta essere tra la minoranza di quelli che ancora non hanno ufficialmente riconosciuto lo Stato di Palestina; in tutta Italia, da Nord a Sud, sono sempre più numerosi i Comuni che si esprimono con il gesto simbolico del riconoscimento dello Stato di Palestina, gesto non privo di significato; il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al vertice del Cairo per la Pace del 21 ottobre 2023 ha espressamente dichiarato che: “il Popolo Palestinese deve avere il diritto a essere una Nazione che si governa da sé, in libertà, accanto a uno Stato di Israele al quale deve essere pienamente riconosciuto il diritto all’esistenza e il diritto alla sicurezza. Su questo l’Italia è pronta a fare assolutamente tutto ciò che è necessario”; la Camera dei deputati alla seduta del 4 Luglio 2024 ha approvato la mozione per il Riconoscimento dello Stato di Palestina; la soluzione detta dei “due popoli, due stati” non può essere raggiunta senza il previo riconoscimento dello Stato di Palestina, laddove oggi l’unico Stato riconosciuto dal nostro Paese è lo Stato di Israele; al Consiglio Comunale di Cislago, riunitosi il 25.09.2025 sono pervenute numerose lettere da parte di concittadini che esprimevano la propria preoccupazione per le note e tragiche circostanze e formulavano un “Appello a sostenere il Movimento Globale per Gaza”; in seno al Consiglio Comunale è emerso pressoché unanime il sentimento di condanna nei confronti di tutte le guerre e, in particolare, di sostegno al popolo palestinese e di tutte le vittime innocenti di questo conflitto; il rispetto dei diritti umani non conosce confini e che anche da un piccolo paese come il nostro si può mandare un segnale, chiaro, forte e coraggioso.

Tutto ciò premesso e considerato, il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta a:

sebbene non sia prerogativa di un’Amministrazione Comunale, riconoscere simbolicamente lo Stato di Palestina a tutela della dignità e dei diritti di tutto il popolo palestinese, sostenendone il diritto inalienabile all’autodeterminazione; di fare sua e inoltrare al governo italiano la richiesta di riconoscimento dello Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite, al diritto internazionale e alle indicazioni della risoluzione del Parlamento Europeo e di affermare la propria solidarietà al Popolo Palestinese e il suo diritto all’indipendenza e alla sovranità nazionale.

