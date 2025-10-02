Cronaca

SARONNO – Prima, ieri sera attorno alle 22 il raduno in piazza Libertà quando si è saputo dell’intervento della marina militare israeliana per bloccare la Flotilla al largo di Gaza: gli attivisti si sono mobilitati anche nella città degli amaretti, ed alcuni di loro quando erano circa le 23 hanno raggiunto la stazione ferroviaria di Saronno centro scendendo sui binari e quindi bloccato il traffico ferroviario, per qualche momento. Episodio simile a quello che si è verificato più o meno in contemporanea alla stazione milanese di Cadorna.

Non si sono verificati incidenti ma ritardi per quanto concerne il traffico ferroviario.

A Saronno negli ultimi tempi molte volte gli attivisti pro-Gaza hanno dato vita a manifestazioni, con raduni e presidi in particolare nella centrale piazza Libertà.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: gli attivisti sui binari della stazione ferroviaria centrale di Saronno in piazza Cadorna)

02102025