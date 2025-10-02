Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Fine settimana intenso per il settore giovanile della Caronnese, impegnato su più fronti con risultati alterni ma segnali incoraggianti in vista del prosieguo della stagione.

Juniores Regionali

Prosegue il momento positivo della Juniores, che al “Comunale” ha superato nettamente la Solese con un rotondo 5-0. Gara subito in discesa grazie al pallonetto vincente di Ronchi al 9’, seguito dal raddoppio di Cappi al 23’. Nella ripresa Zeni ha firmato il tris, poi Inviti ha messo la propria firma con una doppietta che ha fissato il risultato. Da segnalare anche una traversa colpita da Ronchi e una punizione di Crescimone respinta dal legno. La squadra di mister Corciulo conferma solidità e brillantezza in avvio di campionato.

Allievi Under 17 Regionali

Beffa per i 2008, usciti sconfitti 2-1 sul campo del Valceresio nonostante una buona prova. Dopo una chance sprecata da Palmiotto e l’espulsione di Padedda al 38’, la Caronnese era riuscita a trovare il vantaggio con Obando nel recupero del primo tempo. In inferiorità numerica i rossoblù hanno comunque controllato il gioco, ma nella ripresa il Valceresio ha prima pareggiato e poi, complice un’ingenuità difensiva, trovato il gol vittoria.

Allievi Under 16 Regionali

Stesso punteggio per gli Under 16, sconfitti 2-1 dal Cantello Belfortese. La Caronnese aveva avuto l’occasione di passare in vantaggio su rigore con Pedoto, che però ha sbagliato dal dischetto. Poco dopo i padroni di casa si sono portati sull’1-0, ma proprio Pedoto si è riscattato firmando l’1-1 poco prima dell’intervallo. Nella ripresa la sfida è rimasta equilibrata fino al nuovo sorpasso dei varesini, che hanno capitalizzato una punizione dalla distanza.

Giovanissimi Under 15

Sorridono i 2011, che hanno piegato 1-0 la School of Sport. Decisiva la rete di Urbano nel primo tempo, bravo a sfruttare un errore difensivo. La Caronnese ha poi gestito bene il vantaggio senza correre rischi, pur fallendo qualche occasione per chiudere in anticipo la gara. Nella ripresa spazio anche a Petroni e Somaschini, subentrati a Maroni e allo stesso Urbano.

Giovanissimi Under 14

Giornata difficile invece per gli Under 14, battuti in casa dalla Rhodense con un pesante 0-6.

Esordienti 2013

Sfida ricca di gol per gli Esordienti, che hanno perso 6-4 contro la Solbiatese. Una partita combattuta e piacevole, con tanti spunti tecnici da entrambe le parti. Nonostante la sconfitta, i giovani rossoblù hanno mostrato progressi e carattere, confermando i passi avanti di un gruppo che si sta formando in questa stagione.

