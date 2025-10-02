Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 1 ottobre, spiccano i disagi in piazza Repubblica a Saronno per la chiusura della rampa di accesso al parcheggio dei dipendenti comunali, oltre agli episodi di cronaca che hanno coinvolto rapine, furti e incendi. Commozione anche per la testimonianza di una donna affetta da fibromialgia, e un appello pubblico dei sanitari per la situazione a Gaza.

La rampa di accesso al parcheggio dipendenti in piazza Repubblica a Saronno è chiusa per motivi di sicurezza: 18 stalli rimangono inutilizzabili, creando disagi anche per il carico e scarico del mercato.

Un ladro in fuga è stato fermato da un cittadino che, dopo aver assistito al furto, non ha esitato a intervenire. Il gesto è stato pubblicamente ringraziato dall’ambulante derubato.

Due minorenni sono stati arrestati dopo aver rapinato un passeggero a bordo della linea ferroviaria Saronno-Como. La vittima è stata strattonata e minacciata prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Un incendio ha completamente distrutto un furgone per la raccolta rifiuti sulla Varesina. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

L’associazione Attac ha lanciato un appello all’ospedale di Saronno invitando i sanitari a partecipare a un flash mob in sostegno della popolazione di Gaza, auspicando una presa di posizione umanitaria.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09