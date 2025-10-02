Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Tragedia nella mattinata di oggi: un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion in retromarcia. L’incidente si è verificato nella centrale via Volta ed ha subito richiamato sul posto i soccorsi, le forze dell’ordine ma anche molti residenti e passanti.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il mezzo pesante stava effettuando una manovra in retromarcia quando ha colpito l’uomo, che non avrebbe avuto il tempo di spostarsi.

Nonostante l’arrivo immediato dell’ambulanza e dell’automedica, per lui non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La vittima, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe un residente di Ceriano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio per i rilievi e per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche tecniche.

La comunità è sotto shock per quanto accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo tutte le testimonianze.

(per le foto si ringrazia un nostro lettore)

