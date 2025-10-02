Cronaca

LOMAZZO / MISINTO – Due incidenti si sono verificati nella giornata di ieri tra Lomazzo e Misinto, con altrettanti feriti portati in ospedale.

Il primo episodio è avvenuto attorno alle 10.30 a Lomazzo, in via San Primo Monte, dove si è registrato un tamponamento tra auto. Coinvolto un uomo di 77 anni, soccorso dalla Croce Rossa locale e trasportato in codice verde all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in provincia di Como. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco di Como.

Nel pomeriggio alle 15, invece, l’allarme è scattato a Misinto, in via Sant’Andrea, per la caduta di un giovane motociclista di 16 anni. Sono arrivati i soccorsi con un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e un mezzo di rianimazione da Milano. Il ragazzo è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Seregno e la polizia locale di Misinto.

(foto archivio)

