SARONNO – TRADATE Arrivano fondi per gli enti locali della provincia di Varese colpiti dagli eventi calamitosi dell’estate 2023. Regione Lombardia, con il supporto dell’assessorato alla Sicurezza e Protezione civile guidato da Romano La Russa, ha destinato complessivamente 980.656,43 euro per interventi di ripristino e messa in sicurezza.

Nella ripartizione dei fondi spiccano i 670.000 euro destinati a Saronno e i 268.506,98 euro per Tradate. Contributi più contenuti andranno a Castellanza (28.060,05 euro), Cassano Valcuvia (10.089,40 euro) e Cairate (4.000 euro). Le risorse sono finalizzate alla sistemazione del sistema viario, delle opere danneggiate e dei servizi fondamentali compromessi dal maltempo che aveva colpito la Lombardia nel luglio 2023.

Soddisfazione è stata espressa dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi, che hanno sottolineato l’importanza di questi ristori per i Comuni coinvolti: “Si tratta di un sostegno essenziale e fattivo per le comunità, finalizzato a ripristinare il sistema viario, le opere e i servizi fondamentali”.

