Città

SARONNO – Arrivano i fondi regionali per la ricostruzione e la messa in sicurezza dei territori colpiti dal maltempo dell’estate 2023. A beneficiarne anche Saronno, Solaro e Tradate

Il finanziamento più consistente riguarda Saronno, con tre interventi per un totale di 670.000 euro destinati a lavori di ripristino e messa in sicurezza dopo i danni subiti tra il 4 e il 31 luglio 2023. Tradate riceverà invece 268.506,98 euro, mentre a Solaro sono stati stanziati 93.521,08 euro per due interventi. Risorse che andranno a coprire interventi considerati urgenti per la tutela di cittadini e infrastrutture.

Gli stanziamenti rientrano nel pacchetto di 11,8 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali, messi a disposizione dal Dipartimento di Protezione civile per 233 interventi complessivi in 136 enti locali di nove province lombarde.

“Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa – è al fianco di Enti e Comuni che hanno dovuto affrontare situazioni di emergenza e urgenza durante i gravi eventi atmosferici dell’estate 2023. Con queste risorse si finanziano interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture strategiche. Come Regione lavoriamo per il superamento dell’emergenza e per la riduzione dei rischi futuri, sempre con la prospettiva della prevenzione, in stretta collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione civile e con le Amministrazioni locali”.

Gli interventi approvati comprendono opere di soccorso e assistenza alla popolazione, la rimozione delle situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e privata e il ripristino della funzionalità dei servizi essenziali. Per la provincia di Varese sono stati riconosciuti sette interventi in cinque Comuni, per un importo complessivo superiore a 980 mila euro.

