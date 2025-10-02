Solaro

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Insieme per Solaro sulla raccolta firme promossa dai cittadini quella questione dei medici di base a Solaro.

Nella seduta di Consiglio del 30 settembre, un tema cruciale ha tenuto banco: la crescente carenza di medici di base nel nostro territorio.

Un problema che non abbiamo mai ignorato negli ultimi anni e sul quale la Sindaca si è confrontata spesso con i colleghi ai tavoli di lavoro del nostro ambito territoriale ma che non sembra migliorare. Ci siamo mossi come Amministrazione Comunale con ATS, anche grazie alle sollecitazioni di un attivo gruppo di cittadini desiderosi di vedere cambiamenti concreti.

Il Presidente del Consiglio Comunale ha chiesto nei mesi scorsi una collaborazione unanime tra maggioranza e opposizione per redigere una mozione condivisa sulla sanità di base, sottolineando che la salute della comunità deve essere prioritaria rispetto alle differenze politiche. Una mozione condivisa sarebbe stato un segnale forte e costruttivo, un modo per dimostrare che, al di là delle differenze politiche, l’interesse per la salute e il benessere della comunità prevalgono.

Il consigliere di Forza Italia, Alfredo Puzzello, ha accettato di collaborare con Insieme per Solaro, ma la Lega ha ignorato tutti i tentativi di interlocuzione, scegliendo di presentare una mozione separata l’ultimo giorno utile, impedendo qualunque sintesi.

In Consgilio è stato poi difficile comprendere la mancata approvazione della mozione condivisa da parte del consigliere Puzzello, soprattutto perché diversi suggerimenti da lui avanzati sono stati accolti e integrati nel testo finale presentato dalla maggioranza.

Il vero colpo di scena è stata poi la motivazione data, ovvero la mancata approvazione da parte della maggioranza di una precedente mozione da lui proposta sulle aree di carico e scarico merci in centro paese.

Una ripicca incomprensibile che ha lasciato sgomento lo stesso presidente del Consiglio, che è intervenuto sottolineando quanto sia essenziale unire le forze per affrontare le sfide che ci troviamo di fronte: la salute è un diritto fondamentale e come amministratori abbiamo il dovere di sollecitare gli enti competenti affinché ogni cittadino abbia accesso a cure mediche adeguate.

La mozione di Insieme per Solaro è stata approvata convintamente dal gruppo di maggioranza, con il voto positivo della Consigliera di Fratelli d’Italia Catia Re. Nel trasmettere la mozione agli organismi competenti, verrà trasmessa anche la raccolta firme promossa dai cittadini per chiedere più medici di base a Solaro.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti