SARONNO – Un nuovo capitolo della mobilitazione pro Palestina si è svolto stasera in città, quando si è tenuto un presidio in piazza San Francesco contro l’abbordaggio di alcune barche della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. Cartelli, striscioni e cori hanno animato la piazza, richiamando l’attenzione dei passanti e ribadendo la solidarietà alla popolazione di Gaza. Le voci degli attivisti si sono unite in canti e slogan che hanno scandito l’intera iniziativa, portando in strada decine di persone.

Quindi i manifestanti hanno deciso di spostarsi in stazione fino ai binari che si affacciano su via Ferrari. Qui alcuni di loro sono scesi sui binari, bloccando la circolazione ferroviaria della linea Saronno-Milano. L’azione si è svolta con modalità simili a quelle viste la sera precedente, quando un gruppo di attivisti aveva occupato i binari della linea per Malpensa, in contemporanea a un episodio avvenuto alla stazione di Milano Cadorna.

Il clima è rimasto “caldo” ma senza incidenti, mentre i presenti hanno continuato a esporre cartelli e intonare cori a sostegno della flottiglia diretta a Gaza.

Negli ultimi mesi Saronno si è confermata una delle piazze più attive della zona per le iniziative di solidarietà verso la Palestina. Dai presidi in piazza Libertà ai cortei spontanei, fino alle azioni dirette le manifestazioni hanno raccolto la partecipazione di singoli cittadini e associazioni.

Gli organizzatori hanno già annunciato un nuovo appuntamento: domani mattina, venerdì 3 ottobre, è previsto un presidio in piazza Libertà, che segnerà la prosecuzione della mobilitazione a sostegno della Flottilla e della popolazione palestinese.

(foto archivio)

