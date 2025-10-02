Rovello Porro, iniziativa “Salviamo i libri”: volumi gratuiti al Centro civico
2 Ottobre 2025
ROVELLO PORRO – Un’occasione per dare nuova vita ai volumi dismessi dalla biblioteca comunale. L’associazione Ave, in collaborazione con gli Alpini, ha promosso l’iniziativa “Salviamo i libri”, mettendo a disposizione gratuitamente i testi destinati al macero.
I libri possono essere ritirati nella sede degli Alpini, al Centro civico di piazza Porro, nei seguenti giorni: sabato 4 ottobre dalle 10 alle 11.30, mercoledì 8 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 e sabato 11 ottobre dalle 10 alle 11.30.
Dopo tale data i volumi non ritirati verranno eliminati. L’iniziativa vuole evitare lo spreco e offrire ai cittadini l’opportunità di arricchire la propria libreria con testi ancora utilizzabili.
(foto: tanti libri a disposizione dei cittadini grazie a questa iniziativa)
