Politica

SARONNO – Il coordinamento provinciale di Italia Viva Varese annuncia l’avvicendamento alla guida del coordinamento cittadino di Saronno: la carica di coordinatrice cittadina passa da Rita Romano a Cecilia Corsaro.

“Nel ringraziare Rita Romano per l’impegno e le relazioni costruite sul territorio nel corso del suo mandato – spiega Salvino Reina, coordinatore provinciale di Italia Viva – mi preme sottolineare il contributo significativo che Italia Viva ha dato nelle ultime elezioni amministrative di Saronno che ha permesso alla lista “Insieme per crescere” di raggiungere un ottimo risultato concretizzatosi con l’elezione di due consiglieri comunali.”

La tornata elettorale saronnese ha confermato l’ottimo stato di salute del partito in città nonché la sua capacità di ascolto, presenza e radicamento sul territorio.

“Ringrazio il gruppo provinciale per il riconoscimento del risultato elettorale e Rita Romano per il lavoro svolto nel tessere relazioni sul territorio. Ringrazio anche tutte le persone che hanno voluto darmi fiducia, verso cui nutro profondo rispetto e senso di responsabilità e che intendo raccogliere a partire dall’assunzione di questo impegno cui sono stata chiamata. Il mio impegno sarà quello di essere un interlocutore costruttivo con tutte le forze politiche, di maggioranza e di minoranza, nell’interesse della città, dando un contributo fatto di proposte concrete e condivise con i cittadini. Voglio inoltre rafforzare il dialogo tra i coordinatori territoriali di Italia Viva, che hanno dimostrato di saper agire come comunità negli appuntamenti elettorali, affinché insieme si possa costruire una proposta riformista forte e radicata sui territori” dichiara Cecilia Corsaro, nuova coordinatrice cittadina di Italia Viva Saronno.

“Desidero ringraziare di cuore i sostenitori e tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza a Italia Viva in questo percorso. Resto un elemento attivo e presente nel gruppo cittadino, con

la convinzione che il lavoro di squadra sia la vera forza del nostro impegno politico” conclude Rita Romano.

