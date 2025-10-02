Città

SARONNO – Torna in città il Saronno Fotofestival, l’occasione per fotografi e appassionati della macchina fotografica di visitare mostre, seguire conferenze e imparare sempre di più circa l’affascinante mondo dietro l’obiettivo.

La mattinata di domenica 26 ottobre sarà dedicata alla lettura di portfolio fotografici, occasione preziosa per gli appassionati e i professionisti dell’immagine. Gli autori potranno prenotarsi con uno o entrambi i lettori: quest’anno a Saronno ci sarà Leonello Bertolucci e Gerardo Bonomo. Presentando un massimo di due lavori, i partecipante avranno a disposizione un tempo complessivo di 20 minuti a lettura. Non saranno accettate immagini in formato digitale: i portfolio dovranno essere presentati in forma cartacea.

La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro il 22 ottobre scrivendo all’indirizzo [email protected], specificando fascia oraria preferita (9/10, 10/11, 11/12, 12/13), numero di letture, titolo dei lavori e nome del lettore scelto.

Al termine delle sessioni, sarà proclamato il vincitore del Premio Portfolio “Giampaolo Cordini”. Il premio prevede l’allestimento di una mostra personale durante la prossima edizione del Saronno Fotofestival, offrendo al vincitore un’importante occasione di visibilità e riconoscimento.

Leonello Bertolucci è nato in Liguria e approdato a Milano negli anni ottanta, ha intrapreso la strada del reportage fotografico lavorando per alcune testate e agenzie italiane. Sue foto sono apparse su testate quali Time, Newsweek, Stern, Paris-Match, Epoca. Attualmente è fotografo contributor per l’agenzia Getty Images. Vengono pubblicati anche suoi libri d’immagini e allestite sue mostre. È consulente in campo editoriale e multimediale, ed è chiamato a ricoprire il ruolo

di photo editor in redazioni di giornali. È docente all’Istituto Italiano di Fotografia (Milano), a Bottega Immagine (Milano), Foto Scuola Lecce (Lecce) e ha insegnato al Master in Giornalismo dell’Università di Bologna; tiene inoltre corsi, workshop e letture portfolio in giro per l’Italia. Gli piace giocare, e nelle edizioni del Pulcinoelefante le sue fotografie giocano con testi, tra gli altri, di Alda Merini, Tonino Guerra, Enzo Sellerio. È membro del comitato scientifico del Cifa FA (Centro Italiano della Fotografia d’Autore). È iscritto all’Ordine dei Giornalisti e scrive di fotografia sulla rivista II Fotografo e su Il Fatto Quotidiano.it.

Gerardo Bonomo, classe 1958. “Sono entrato per la prima volta in una camera oscura nel 1972 e non ne sono più uscito, nonostante il mio avvocato si sia battuto strenuamente. Giornalista, hо lavorato per le principali testate di tecnica fotografica italiane. Scatto esclusivamente in bianco e nero, su pellicola, ovviamente. Dal 2016 ho un canale Youtube (Gerardo Bonomo) e un sito, www.gerardobonomo.it dove propongo gratuitamente sia video che articoli tutti inerenti alla fotografia argentica. Propongo corsi one to one intorno al mondo della pellicola bianco e nero, sia in piccolo, che medio che grande formato, dalla ripresa allo sviluppo fino alla stampa sotto l’ingranditore, proponendo oltre che le basi anche tutti quelli artifizi dovuti alla mia esperienza ormai vicina al mezzo secolo.

Tuttora vivente ed entusiasta sul mondo del bianco e nero fine art come cinquant’anni fa”.

