Cronaca

SARONNO – Sottopasso di via I maggio chiuso in entrambi i sensi di marcia, nella tarda serata di ieri, per i soccorsi per un incidente stradale, lo scontro fra due automobili. L’allarme è scattato alle 20.30 sul posto sono accorse l’auto-infermieristica, l’ambulanza della Croce rossa oltre ai vigili del fuoco ed alle pattuglie dei carabinieri della Compagnia cittadina. Sul posto anche i City angels che hanno collaborato alle operazioni di soccorso ed alla chiusura al traffico del sottopasso.

Sono stati soccorsi un ragazzo di 27 anni ed una donna di 61 anni, nessuno è apparso in pericolo e le cure sono state poi effettuate all’ospedale di Saronno. Ancora da quantificare l’entità dei danni materiali mentre i militari dell’Arma si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro al fine di

ricostruire con precisione l’accaduto. La circolazione è rimasta bloccata per alcune ore nella notte.

Il sottopasso di via I maggio è l’arteria che in quella zona collega le aree periferiche al centro cittadino ed in particolare a dove si trova la stazione ferroviaria centrale.

(foto: alcune immagini dei soccorsi)

02102025