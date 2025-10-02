Città

SARONNO – Per la prima volta dal suo avvio, il Repair Cafè non si terrà il primo sabato del mese. L’appuntamento, ormai fisso per tanti cittadini, si ferma a causa della perdita della sede di via Don Luigi Monza 13 da parte dell’Associazione Il Tassello, che ora è alla ricerca di uno spazio nuovo per poter riprendere le attività. “Purtroppo non siamo in grado di sostenere affitti commerciali”, spiegano dall’associazione.

Il Repair Cafè di Saronno, ospitato da Il Tassello, è nato nel 2024 con l’obiettivo di diffondere la cultura del riuso e della riparazione, riducendo sprechi e rifiuti. Grazie ai volontari, negli incontri mensili si sono potuti aggiustare piccoli elettrodomestici, biciclette, giocattoli, computer e cellulari, ma anche imparare nozioni di cucito e riparazioni informatiche.

L’iniziativa, che ha registrato un successo crescente con un tasso di riuscita delle riparazioni vicino al 70%, ha richiamato non solo cittadini saronnesi ma anche persone provenienti da tutta la provincia e da Milano. Un progetto gratuito e sostenuto anche dal Comune, che ha saputo unire formazione pratica, socialità ed economia circolare.

Il promotore locale, Roberto Barin, ha sempre sottolineato il valore ambientale e sociale del Repair Cafè: non solo si dà nuova vita agli oggetti, ma si trasmettono saperi utili e si crea comunità. Ora resta l’incognita sulla ripartenza: tutto dipenderà dal ritrovare una sede adeguata, condizione necessaria per far proseguire un’esperienza che in poco tempo è diventata punto di riferimento per tanti appassionati del “fai da te” e della sostenibilità.

