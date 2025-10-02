iltra2

TRADATE – Un appuntamento di musica e solidarietà è in programma a Tradate. Venerdì 3 ottobre, alle 20.45, l’aula magna dell’istituto Barbara Melzi di via Soprani 15 ospiterà “Un ponte di musica”, concerto a sostegno della popolazione di Gaza.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di Aurora Paglialonga (voce), Pierfrancesco Galli (violino), Elena Scrivo (pianoforte) e Vincenzo Corbisiero (clarinetto), impegnati in una serata a ingresso libero, con offerte volontarie destinate a finalità benefiche. Il ricavato sarà devoluto a Palmed, associazione dei Medici Palestinesi in Italia che invia medicinali e delegazioni sanitarie a Gaza, e a Gazzella Odv, realtà che si occupa di assistenza e riabilitazione di bambini palestinesi feriti durante la guerra.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Tradate e vede la promozione da parte di molte attività locali tra cui Sezione Anpi Tradate, circolo Casa del Popolo Tradate 1920, Macondo associazione di commercio equo e solidale, Pax Christi punto Pace di Tradate, Cgil Varese, Circolo Acli di Tradate Aps, Palmed Italia, La Casa del Solidale Aps.

