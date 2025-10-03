VARESE – Affollata manifestazione questa mattina a Varese, alcune migliaia di persone in corteo pro-Gaza. C’era anche Samuele Astuti, consigliere regionale ed esponente varesino del Pd.

“In tanti, in tantissimi in piazza a Varese come in tutta Italia per sostenere il popolo palestinese, la pace e gli attivisti della Global Summud Flottilia che con grande coraggio hanno cercato di aprire un corridoio umanitario stabile a Gaza – dice Astuti – Un pensiero speciale all’amico e collega Paolo Romano attualmente detenuto in Israele, ti aspettiamo presto a casa”.