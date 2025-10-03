Astuti alla manifestazione pro Gaza di Varese: “Tantissimi per sostenere la pace”
3 Ottobre 2025
0
VARESE – Affollata manifestazione questa mattina a Varese, alcune migliaia di persone in corteo pro-Gaza. C’era anche Samuele Astuti, consigliere regionale ed esponente varesino del Pd.
“In tanti, in tantissimi in piazza a Varese come in tutta Italia per sostenere il popolo palestinese, la pace e gli attivisti della Global Summud Flottilia che con grande coraggio hanno cercato di aprire un corridoio umanitario stabile a Gaza – dice Astuti – Un pensiero speciale all’amico e collega Paolo Romano attualmente detenuto in Israele, ti aspettiamo presto a casa”.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto: Samuele Astuti alla manifestazione ed una immagine del corteo di Varese)
04102025