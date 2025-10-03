CARONNO PERTUSELLA – Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 ottobre, in corso della Vittoria dove un’auto si è ribaltata nel tratto davanti al civico 919. Alla guida c’era un uomo di 60 anni che, secondo le prime informazioni, non ha riportato gravi conseguenze. Dopo i controlli dei sanitari, infatti, non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

L’incidente si è verificato intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, che hanno messo in sicurezza il veicolo e la carreggiata, e la polizia locale di Caronno Pertusella, impegnata nei rilievi per chiarire la dinamica. In corso della Vittoria anche un’ambulanza della Croce rossa.

La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di rimozione della vettura, che si trovava ribaltata al centro della carreggiata. La strada è stata liberata solo dopo alcuni minuti, consentendo il graduale ritorno alla normalità.

Secondo le prime testimonianze, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Saranno gli accertamenti della polizia locale a chiarire le cause del ribaltamento.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore Gabriele)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09