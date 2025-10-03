Città

SARONNO – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono programmati interventi di manutenzione delle aree verdi che comporteranno la chiusura temporanea di un tratto autostradale.

La chiusura sarà in vigore dalle 22 di venerdì 3 ottobre alle 5 di sabato 4 ottobre e riguarderà il tratto compreso tra Saronno e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese in direzione Lainate. Contestualmente, la stazione di Saronno resterà chiusa in entrata in tutte le direzioni (verso Lainate, Chiasso e Varese).

Percorsi alternativi

Dopo l’uscita obbligatoria a Saronno: proseguire lungo la SP233 in direzione Milano, poi sulla SS527 verso Varese ed entrare in A8 allo svincolo di Castellanza.

Per chi deve entrare a Saronno in direzione Lainate: utilizzare gli svincoli di Castellanza o Legnano sulla A8.

Per chi deve entrare a Saronno in direzione Chiasso: utilizzare lo svincolo di Turate sulla A9.

Per chi deve entrare a Saronno in direzione Varese: utilizzare ancora Castellanza o Legnano sulla A8.

Gli interventi rientrano nel programma di manutenzione ordinaria finalizzato a garantire la sicurezza lungo la rete autostradale.

