GARBAGNATE MILANESE – Un barbiere è stato nei giorni scorsi denunciato a piede libero e sanzionato dalla polizia locale di Garbagnate Milanese per aver cambiato la destinazione e l’uso del suo magazzino interrato: il titolare aveva creato una vera e propria attività di allietamento dei clienti, installando videogiochi e strumenti di intrattenimento, senza autorizzazioni edilizie e commerciali.

Per tale motivo, l’Ufficio tecnico comunale verrà coinvolto per il ripristino dei luoghi; la struttura dovrà infatti essere smantellata, come prevedono le norme di legge.

(foto archivio: precedenti controlli nei negozi da parte della polizia locale di Garbagnate Milanese. Gli accertamenti sul territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane)

02102025