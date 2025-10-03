Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Tutto pronto per l’ultimo fine settimana della Sagra del Gorgonzola di Caronno Pertusella che animerà dalle 19 in poi le serate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre con musica dal vivo, karaoke e ovviamente con il protagonista gorgonzola in tutte le sue sfumature al parco della Resistenza di via Avogadro: “profumi intensi, sapori autentici e tradizioni che si rinnovano: torna a Caronno Pertusella la tanto attesa Sagra del Gorgonzola, un evento dedicato al celebre formaggio erborinato che ha reso famosa la nostra terra”.

A essere ancor più speciale sarà la giornata di domenica 5 ottobre, giorno in cui la Sagra del Gorgonzola dedicherà alle associazioni del territorio e che intratterrà i cittadini anche a pranzo oltre che all’orario di cena durante la quale si esibirà l’Academy Parade Band di Caronno Pertusella. Il menù offre piatti per tutti i gusti tra cui lasagne con zola e salsiccia, pasta con zola tartufato, polenta, patatine e dolci di gorgonzola con pere e noci. L’ingresso è gratuito ma per assicurarsi il posto a sedere è consigliata la prenotazione al numero 3894620336.

(foto da archivio)