Saronnese

CISLAGO – Tornano le visite guidate alla chiesa di Santa Maria della Neve: l’appuntamento con Proloco è per domenica 5 ottobre alle 15. La visita guidata è un viaggio fra il medioevo e la controriforma attraverso la “lettura” dei preziosi affreschi devozionali raffiguranti anche soggetti rari principalmente eseguiti nel 1525.

Citata a partire dal 1256 come chiesa devozionale sorta per la presenza di un affresco miracoloso della Vergine; divenne poi sede di una confraternita laica legata all’ordine degli Umiliati. Vi aspettano 21 differenti Santi, fra cui i santi galattofori invocati per avere il latte, i santi ausiliatori della peste e 33 raffigurazioni della Vergine Maria protettrice della maternità.

Sono presenti ben 4 Madonne del Latte, la Madonna della Misericordia e la Madonna della Tenerezza. Nel 1731 si costruì il nuovo altare barocco che presenta la rarissima immagine miracolosa della Madonna incinta o Madonna del Parto incorniciata da un pregevole altare ligneo intagliato e dalla preziosa predella dorata proveniente dalla famiglia Borromeo.

La presenza di particolari soggetti fanno della chiesa di Santa Maria della Neve un “unicum” in tutta la provincia di Varese. Non occorre prenotare – la visita dura circa un’ora e mezza – ingresso a offerta libera per le attività della Proloco.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09