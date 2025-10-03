Politica

GERENZANO – “Il consiglio comunale di sabato mattina ha messo in evidenza, ancora una volta, una differenza sostanziale: da una parte chi onora il mandato ricevuto dai cittadini con la presenza e il lavoro, dall’altra chi preferisce disertare l’aula e limitarsi a polemiche esterne”.

Inizia così la nota del gruppo civico Idee in Comune che interviene sulla polemica per la scelta di convocare l’assemblea cittadina sabato mattina con un forte protesta del centrodestra.

“I consiglieri della Lega Salvini Premier, pur essendo tre, non si sono presentati. Non è la prima volta: nei due unici consigli comunali convocati al sabato mattina – il consiglio straordinario dopo la grandinata e quello di oggi – i rappresentanti della Lega sono mancati.

Da parte mia, come consigliera del gruppo civico Idee in Comune, ho garantito la presenza e la partecipazione attiva ai lavori del consiglio. Rappresento l’11% dei cittadini di Gerenzano e considero un dovere irrinunciabile essere sempre presente quando si discutono temi che riguardano la nostra comunità. Ho portato all’attenzione il tema di Agesp, ponendo domande chiare: garanzie di autonomia per i comuni più piccoli, vantaggi economici rispetto all’attuale convenzione, trasparenza del business plan, investimenti concreti sul territorio e tutela del personale e qualità del servizio”.

E rincara con un’analisi politica: “È evidente che chi non riesce a garantire la propria presenza in consiglio non è in grado di portare avanti il mandato ricevuto. Se i consiglieri della Lega Salvini Premier non hanno tempo o volontà, abbiano il coraggio di dimettersi e lasciare spazio a chi saprebbe onorare questo ruolo con responsabilità. Oltre a me, era presente anche il collega consigliere di Fratelli d’Italia, che si è staccato dal centrodestra andando a consolidare il proprio gruppo.

E allora la domanda è chiara: del cosiddetto centrodestra cosa rimane? Tre consiglieri, per se stessi”.

