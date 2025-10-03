Eventi

SARONNO – Il prossimo fine settimana, sabato 4 e domenica 5 ottobre, le piazze italiane si animeranno di solidarietà con l’iniziativa di Emergency “Un cantuccio di pace“. Anche a Saronno, in piazza Libertà, i volontari del gruppo locale saranno presenti per sostenere l’impegno dell’Ong a Gaza.

L’evento, organizzato in occasione della Giornata del dono, vedrà la partecipazione di circa 2.000 attivisti su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è chiaro: un gesto di solidarietà per dire no alla guerra, aiutare le popolazioni che ne sono vittime e sostenere il lavoro di Emergency che le assiste.

La scelta del prodotto non è casuale: Emergency ha selezionato il cantuccio per il forte messaggio simbolico che porta con sé. Questo biscotto, nato in origine come galletta per i soldati romani, ha subito una trasformazione significativa nel corso della storia: nella Firenze medievale, sotto i Medici, si è arricchito di mandorle e altri ingredienti, diventando un dolce legato ai momenti di festa e condivisione. Oggi rappresenta un simbolo di pace e riconciliazione, lasciandosi alle spalle la sua origine bellicosa.

I “Cantucci di pace” saranno distribuiti in confezioni da 250 grammi. Si tratta di prodotti dolciari lievitati, realizzati con il 25% di mandorle intere dalla pasticceria artigianale Bonci di Montevarchi, un’azienda familiare che si tramanda l’arte pasticcera da circa 70 anni.

I volontari di Emergency saranno presenti in piazza a Saronno con il loro stand in entrambi i giorni, sabato 4 e domenica 5 ottobre, dalle 10 alle 18. Per chi volesse assicurarsi la propria confezione, è possibile prenotare in anticipo inviando una mail all’indirizzo [email protected]. Per scoprire le altre piazze in Italia dove trovare i cantucci, è possibile consultare il sito web www.emergency.it/cantuccio.

Questa iniziativa è un modo concreto per sostenere il lavoro di Emergency, un’organizzazione non governativa internazionale nata in Italia nel 1994 con lo scopo di offrire cure medico-chirurgiche gratuite alle vittime di guerre, mine antiuomo e povertà. Tra il 1994 e il 2025, le strutture sanitarie di Emergency hanno curato gratuitamente più di 13 milioni di persone. Oltre all’assistenza sanitaria, l’Ong è impegnata a promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Il lavoro dell’organizzazione è reso possibile grazie al contributo di privati cittadini, aziende, fondazioni, enti internazionali e alcuni governi dei Paesi in cui opera.

Per chi desidera sostenere ulteriormente il lavoro di EMERGENCY e contribuire a offrire cure gratuite e di qualità, è possibile effettuare una donazione tramite il sito ufficiale: https://sostieni.emergency.it/.

(foto d’archivio)

