Furgone nettezza urbana ribaltato, rifiuti maleodoranti ovunque
3 Ottobre 2025
COGLIATE – L’incidente è avvenuto alle 9.10 di questa mattina in via Volta a Cogliate, un furgone della raccolta fdell’umido della nettezza urbana si è ribaltato, sparpagliando il proprio maleodorante carico lungo la strada.
Sul posto sono subito accorsi i soccorsi, il conducente – un uomo di 38 anni – è stato trasportato in ospedale, non è apparso in pericolo di vita. Ad intervenire, con i carabinieri anche vigili del fuoco, automedica ed una ambulanza dlela Croce rossa di Misinto. Sono ora al vaglio delle forze dell’ordine le cause dell’incidente, i militari dell’Arma hanno eseguito tutti i rilievi.
(foto: la scena del sinistro avvenuto questa mattina a Cogliate)
