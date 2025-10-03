Cogliate

COGLIATE – L’incidente è avvenuto alle 9.10 di questa mattina in via Volta a Cogliate, un furgone della raccolta fdell’umido della nettezza urbana si è ribaltato, sparpagliando il proprio maleodorante carico lungo la strada.

Sul posto sono subito accorsi i soccorsi, il conducente – un uomo di 38 anni – è stato trasportato in ospedale, non è apparso in pericolo di vita. Ad intervenire, con i carabinieri anche vigili del fuoco, automedica ed una ambulanza dlela Croce rossa di Misinto. Sono ora al vaglio delle forze dell’ordine le cause dell’incidente, i militari dell’Arma hanno eseguito tutti i rilievi.

(foto: la scena del sinistro avvenuto questa mattina a Cogliate)

03102025