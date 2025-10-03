Sport

SARONNO – Saronno ospiterà domenica 5 ottobre 2025 il 54° Gran Premio Città di Saronno, manifestazione ciclistica organizzata dal Pedale Saronnese con il patrocinio del Comune, della Regione Lombardia e della Federazione Ciclistica Italiana.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 13 in Villa Gianetti, in via Roma, mentre la partenza ufficiale sarà alle 14.30. La gara è riservata alle categorie giovanili: PG, MP-G, G1, G2, G3, G4, G5 e G6.

Il percorso si svilupperà lungo le vie Manzoni, Roma, Guaragna, Parini, Vissoni e Barca, con partenza e arrivo in via Manzoni. Il numero di giri varierà a seconda della categoria: dai 2 giri per i più piccoli della G1 ai 16 giri per la G6, su un circuito cittadino pensato per valorizzare l’impegno dei giovani atleti.

Sono previsti premi per i primi cinque classificati maschili e le prime tre atlete femminili, oltre a un omaggio a tutti i partecipanti. Numerose aziende locali hanno contribuito alla dotazione dei premi, confermando la vicinanza del tessuto economico cittadino allo sport giovanile. In palio anche trofei speciali: il Trofeo Centro Car Cazzaro alla società prima classificata, il Trofeo Memorial Battista Cattaneo alla seconda e il Trofeo Memorial Marco Ferrario alla terza.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09