SARONNO – Una serata dedicata al cinema giovane e alla creatività del territorio. Venerdì 3 ottobre alle 20 al Cinema Prealpi di Saronno andrà in scena “Nuova Linfa”. Si tratta di una rassegna di 5 cortometraggi scritti, diretti, interpretati e realizzati da allieve e allievi dei corsi sceneggiatura, regia, recitazione cinematografica e produzione cinematografica di Pav Academy Scuola di Teatro e Cinema di Saronno. La rassegna è realizzata con il Patrocinio e con il Contributo del Comune di Saronno. L’ingresso è gratuito. Il nome ‘Nuova linfa’ si riferisce sia all’originalità dei temi trattati e allo stile cinematografico che alla giovane età di registe, registi, attrici e attori, quasi tutti ventenni e tutti residenti a Saronno e nel Saronnese. La rassegna è pensata come evento condotto da giovani e rivolto a giovani con ampio spazio ad interventi: un dialogo tra coetanei sulla creatività e l’espressione attraverso l’arte cinematografica’.

La rassegna presenterà cinque corti, ciascuno espressione di un percorso formativo e creativo diverso:

“Emil” , regia di Greta Bonato

“Asfissia” , regia di Andrea Caimi

“Mi prenderò cura di te” , regia di Andrea Caimi

“Amigdala” , regia di Luca Conforti

“Quarta parete”, regia di Anita Zangarini

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

