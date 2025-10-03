Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 2 ottobre, spiccano il tragico incidente a Ceriano Laghetto in cui ha perso la vita un anziano, il presidio notturno dei manifestanti pro Palestina alla stazione di Saronno e l’inaugurazione della nuova linea produttiva Givaudan a Caronno Pertusella. Non sono mancati aggiornamenti sulla politica cittadina.

A Ceriano Laghetto un uomo di 77 anni è stato travolto e ucciso da un camion nel centro del paese.

Un gruppo di manifestanti pro Palestina ha occupato i binari del Malpensa Express nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo un corteo partito da piazza Libertà a Saronno; il presidio ha causato momenti di tensione e rallentamenti ferroviari.

Givaudan ha inaugurato una nuova linea produttiva a Caronno Pertusella, con un investimento da 9 milioni di euro che porterà a 20 nuove assunzioni nell’ambito dell’aroma food.

È stato chiuso temporaneamente il sottopasso tra via Primo Maggio a Saronno nella serata di mercoledì, a causa di un incidente che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Nel dibattito sul bilancio consolidato del Comune, il consigliere Guaglianone di Fratelli d’Italia ha criticato la giunta Pagani con un intervento ironico dal titolo “Certi amori non finiscono”.

Cecilia Corsaro è stata nominata nuova coordinatrice cittadina di Italia Viva a Saronno.

