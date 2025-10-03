Cronaca

LOMAZZO / SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Giornata difficile ieri sulle strade del territorio, con tre distinti incidenti che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Il primo episodio si è verificato a Saronno, poco dopo le 13.30 in via Varese, dove un ciclista di 44 anni è stato investito. L’uomo, soccorso dalla Croce rossa di Saronno, è stato trasportato all’ospedale di Saronno, per lesioni e contusioni varie. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi.

Nel pomeriggio, alle 16.30, l’allarme è scattato a Caronno Pertusella in corso della Vittoria per il ribaltamento di un’auto guidata da un uomo di 60 anni. In questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale caronnese. L’automobilista non ha avuto necessità di ricovero.

Infine, poco dopo le 18.20, un’altra donna di 55 anni è stata investita mentre era in sella alla sua bici a Lomazzo, in via del Filagno. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Cantù, un’ambulanza della Croce rossa e l’automedica. La donna è stata trasferita in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.

