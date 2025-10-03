Misinto illuminato di rosa per la campagna Airc contro il tumore al seno
3 Ottobre 2025
MISINTO – L’altro giorno il municipio di Misinto si è illuminato di rosa per aderire alla campagna Nastro rosa Air, che ogni ottobre richiama l’attenzione sull’importanza della ricerca e della prevenzione contro il tumore al seno.
Si tratta di una patologia che ogni anno colpisce oltre 55.000 donne in Italia. Negli ultimi vent’anni i progressi della ricerca hanno permesso di alzare la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi fino all’88%, ma le forme più aggressive restano ancora difficili da curare.
Con l’iniziativa simbolica dell’illuminazione in rosa, il Comune ha voluto invitare i cittadini a riflettere sul tema e a sostenere la ricerca scientifica, con l’obiettivo di rendere il tumore al seno sempre più curabile.
