SARONNO – “Il Movimento 5 Stelle Saronno torna a chiedere con forza alla sindaca Ilaria Pagani e all’amministrazione comunale di esprimersi ufficialmente sul riconoscimento dello Stato di Palestina”.

Così l’attualità internazionale irrompe nella politica locale non solo sul fronte dei presidi e delle proteste. Movimento 5 stelle ricorda di aver già sollecitato l’Amministrazione su questo fronte.

“Già lo scorso luglio, in occasione della manifestazione “Rompiamo il silenzio” in piazza Libertà, alla presenza della sindaca e del prevosto, il M5S aveva sollecitato l’avvio di una mozione di maggioranza, fornendo anche documentazione utile – tra cui la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Varese”.

C’è però un “ma”: “Nonostante i ripetuti solleciti, nulla è stato fatto. Eppure, un atto simbolico come questo avrebbe un forte valore politico e umano. Non cambierebbe gli equilibri internazionali, ma sarebbe un segnale chiaro di responsabilità, di giustizia e di vicinanza alle vittime innocenti di un conflitto che, ogni giorno, provoca la morte di decine di civili, in gran parte donne e bambini”.

Da queste considerazioni l’appello: “Molti comuni italiani, piccoli e grandi, hanno già dato questo segnale. È il momento che anche Saronno faccia la sua parte, dimostrando di credere davvero nei valori di umanità, pace e diritto internazionale. M5S Saronno chiede alla sindaca e al Consiglio comunale di non restare in silenzio e di approvare al più presto la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. “Se non ora, quando?”

