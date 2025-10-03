Saronnese

ORIGGIO – E’ oggi l’ultimo giorno per mandare la propria manifestazione di interesse per l’assegnazione dei locali di via Circonvallazione 12, recentemente ristrutturati e destinati alla futura Casa della Salute. L’obiettivo è garantire servizi sanitari di base sul territorio, con attività di medicina generale, pediatria e prestazioni ambulatoriali. Alle 15 di oggi i cittadini avranno un’idea più chiara di cosa animerà gli spazi, a quell’ora verranno infatti aperte le offerte in seduta pubblica nella sala Giunta.

La struttura, concessa in affitto per sei anni con possibilità di rinnovo, sarà destinata a cooperative, associazioni o reti di professionisti sanitari capaci di coordinare il lavoro di medici e pediatri. Per favorire un servizio il più possibile accessibile, il Comune ha fissato un canone ridotto di 12.600 euro annui qualora i locali vengano impiegati esclusivamente per attività di medicina di base, pediatria e assistenza infermieristica.

Non sarà soltanto un luogo di visite e cure, ma anche uno spazio pensato per la comunità: tra i criteri di selezione sono previsti la garanzia di un presidio infermieristico, la programmazione di attività formative e di prevenzione, oltre alla presenza di più figure professionali con orari di apertura ampi e modulati sulle esigenze della cittadinanza.

(foto archivio: il rendering di casa della salute)

