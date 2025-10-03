Città

SARONNO – Il prossimo fine settimana sarà un passaggio importante per la Osa Saronno Libertas e per due sue giovanissime atlete, Sophia Gissi e Martina Zighetti, che parteciperanno ai campionati Italiani individuali per la categoria Cadette, in programma a Viareggio. Un risultato di per sé notevolissimo, dato che qualificarsi per questa categoria può essere persino più complicato che per i più grandi.

Sophia sarà impegnata nel lancio del martello sabato 4 ottobre la mattina, dove si presenta con la quarta misura su 30 iscritte, mentre Martina parteciperà alla 3 km di marcia con il 6° tempo su 29 sempre sabato ma nel pomeriggio. Le gare si potranno seguire in diretta streaming su atleticaitaliana.tv.

Essere presenti è già un successo che rende merito al sacrificio e all’impegno di tutto l’anno, ma chissà che da Sophia e Martina non arrivino altre soddisfazioni per loro e per tutta la famiglia Osa.

