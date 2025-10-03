Città

SARONNO – Dopo il blocco della stazione ferroviaria centrale, ieri e l’altro quando i manifestanti sono scesi sui binari, e le manifestazioni che si sono tenute nel centro cittadino, oggi i movimenti pro Gaza tornano in scendere in piazza: l’appuntamento è alle 10 per il raduno davanti alla chiesa prepositurale in piazza Libertà, a seguire è annunciato un corteo.

Ieri sera l’ultima precedente iniziativa: un presidio in piazza San Francesco contro l’abbordaggio di alcune barche della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. Cartelli, striscioni e cori hanno animato la piazza, richiamando l’attenzione dei passanti e ribadendo la solidarietà alla popolazione di Gaza. Quindi i manifestanti hanno deciso di spostarsi in stazione fino ai binari che si affacciano su via Ferrari. Qui alcuni di loro sono scesi sui binari, bloccando la circolazione ferroviaria della linea Saronno-Milano, che è rimasta chiusa per circa un’ora.

Oggi in tutta Italia è previsto lo sciopero generaler, promossa da alcune sigle sindacali con associazioni e gruppi. Ieri sera si sono registrati gravi incidenti a Bologna.

(foto: manifestanti sui binari della stazione centrale di Saronno)

