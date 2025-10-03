Groane

SOLARO – Un’immagine del nido comunale Il Girasole e poche frasi nette: la sindaca di Solaro, Nilde Moretti, ha pubblicato sui suoi canali social un appello contro le violenze a Gaza e annuncia la sua presenza a una manifestazione pacifica.

“Ho pensato a lungo a cosa scrivere oggi, avrei tante cose da dire.. allora ne dico poche. Anch’io oggi sarò in una delle tante piazze per manifestare pacificamente”, scrive la prima cittadina, sottolineando che “qui non c’è politica, non c’è destra o sinistra.. c’è solo la volontà di sterminare un’intera popolazione, che va Fermata!».

Nel post Moretti inserisce anche una chiosa rivolta ai suoi critici: “Se i miei haters mi criticheranno perché ‘quella si occupa di cose lontane e non dei problemi di Solaro’ me ne farò una ragione. Oggi è giusto fermarsi.” L’uscita è anche l’occasione per ribadire che, a suo avviso, il dolore umano non ha confini amministrativi e che la partecipazione civile è parte dell’impegno pubblico.

Il post si conclude con una stoccata. Un ironico “buon weekend lungo per tutti”, un richiamo alle parole di Giorgia Meloni che aveva commentato lo sciopero generale osservando che “il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09