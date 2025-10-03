Politica

MILANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Giuseppe Licata, consigliere regionale di Forza Italia, circa quanto portato avanti in consiglio regionale.

Con il mese di settembre il lavoro in Consiglio Regionale è ripreso a pieno ritmo, soprattutto nelle commissioni consiliari, dove si affrontano le questioni di interesse dei cittadini sotto il profilo più tecnico e di dettaglio. Tra i tanti temi, in questo mese mi sono occupato particolarmente di fascicolo sanitario elettronico, mobilità transfrontaliera e, in provincia di Varese, dei Vigili del Fuoco, che hanno manifestato per la cronica carenza di personale. Sempre, purtroppo, attuale il tema del dissesto idrogeologico, ne ho parlato anche in una trasmissione tv.

Più personale per i vigili del fuoco: Ormai da tempo i Vigili del Fuoco segnalano una situazione che in Lombardia, e in particolare nella provincia di Varese, si fa sempre più critica: mancano oltre 600 unità operative e in alcuni distaccamenti – come quello di Somma Lombardo, fondamentale per l’area di Malpensa – si è arrivati persino alla sospensione delle attività. Per questo ho depositato una mozione con la quale chiedo alla Giunta regionale di avviare un dialogo con il Ministero dell’Interno e di farsi promotrice di un piano straordinario di assunzioni. Un passo fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e la piena operatività di un presidio indispensabile per la sicurezza di tutti i cittadini. Mobilità transfrontaliera: in Commissione Trasporti ho riportato l’attenzione sulla mobilità transfrontaliera, tema decisivo non solo per i lavoratori frontalieri, ma per l’intero sistema economico delle aree di confine. Ho ribadito la necessità che entri a pieno titolo nella prossima riforma del Trasporto Pubblico Locale, con un’attenzione particolare al trasporto ferroviario, all’intermodalità e alle politiche condivise con il Canton Ticino. Un contributo molto interessante è arrivato dall’arch. Francesco Rizzi dell’Università della Svizzera Italiana, che, su mia richiesta, ha illustrato in Commissione dati e prospettive legate all’esperienza Tilo e ai futuri progetti di trasporto su gomma, offrendo una visione concreta delle opportunità e delle criticità. Dal confronto sono emerse due priorità che non possiamo più rimandare: da un lato l’armonizzazione tariffaria, per permettere ai cittadini di viaggiare con un sistema unico, semplice e integrato; dall’altro lo sviluppo dei trasporti regionali transfrontalieri, per superare le attuali limitazioni che pesano sulla vita delle persone e sulla crescita economica delle nostre province di confine. Si tratta di scelte strategiche che possono migliorare la qualità della vita dei cittadini, non solo dei lavoratori frontalieri, trasformando la mobilità in un vero motore di sviluppo. Approvata all’unanimità in Commissione Sanità la mia proposta per migliorare il funzionamento e il monitoraggio del Fascicolo Sanitario Elettronico, uno strumento importante per rendere più efficiente il sistema sanitario regionale, offrendo ai cittadini servizi moderni e accessibili e strumenti migliori ai professionisti della salute. Durante la discussione sulla Relazione Annuale dell’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario ho chiesto che la prossima relazione approfondisca tre punti principali: lo stato di avanzamento della piattaforma Fascicolo Sanitario Elettronico versione 2.0, i progressi nel risolvere problemi come la frammentazione dei sistemi informatici e la mancanza di servizi per i cittadini, e i risultati concreti del coordinamento tra Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs), Aziende Socio Sanitarie Territoriali (Asst), Agenzie di Tutela della Salute (Ats), Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (Aria) e l’Assessorato al Welfare. Il voto unanime conferma quanto sia importante potenziare il Fascicolo Sanitario Elettronico, che può diventare sempre di più un pilastro della sanità lombarda. Partecipare agli eventi sul territorio rende il mio lavoro di Consigliere Regionale più concreto, ricco di occasioni importanti per dialogare con cittadini, altre istituzioni e professionisti: I gazebo continuano a essere momenti preziosi di trasparenza e confronto diretto. Il gazebo sul lungolago di Porto Ceresio è stato tra i più panoramici a cui ho mai partecipato.

Ho preso parte alla presentazione "Diritti e salute delle donne: agenda per il Futuro", evento che ha visto la partecipazione di amministratori locali, tecnici e cittadini. L'iniziativa ha offerto uno spazio concreto di confronto su diritti, salute e pari opportunità.

”, evento che ha visto la partecipazione di amministratori locali, tecnici e cittadini. L’iniziativa ha offerto uno spazio concreto di confronto su diritti, salute e pari opportunità. Al De Filippi di Varese si è svolto l’evento “senologia al centro”, dedicato alla diagnosi precoce del tumore al seno. Iniziative come queste sono fondamentali per incentivare ad una sempre maggiore attenzione alla prevenzione, arma più potente per salvare vite umane. Dote scuola: “Dote Scuola – componente merito” è il contributo di Regione Lombardia rivolto agli studenti che si sono distinti per i risultati ottenuti negli studi, nel corso dell’anno scolastico 2024/2025. Il contributo è spendibile entro il 30 settembre 2026 per l’acquisto di libri di testo, strumenti per la didattica, servizi culturali o per l’iscrizione a corsi formativi, percorsi accademici o di formazione superiore.

