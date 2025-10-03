Groane

RESCALDINA – Con i cancelli serrati in via per Legnano cala il sipario sull’ultimo presidio Bassetti a Rescaldina, simbolo della tradizione tessile dell’Alto Milanese. Dopo quasi due secoli di attività, la storica fabbrica ha cessato definitivamente la produzione.

La chiusura era nell’aria: i circa 70 operai rimasti sono già stati ricollocati a Cuggiono, mentre uffici e punto vendita sono stati trasferiti a Legnano. Un ridimensionamento progressivo che ha preceduto la decisione finale.

Le origini della Bassetti risalgono alla metà dell’Ottocento, quando Carlo Baroncini avviò una tessitura a mano a Rescaldina a supporto del negozio di biancheria fondato dal cugino Giovanni Bassetti a Milano. Nel Novecento l’azienda si distinse per innovazione, imponendosi sul mercato con la biancheria “pronta all’uso” e con una comunicazione pubblicitaria pionieristica. Il grande stabilimento rescaldinese, inaugurato come “il più moderno d’Europa”, segnò l’apice di questa crescita.

Dagli anni Ottanta iniziarono però le difficoltà, con il passaggio prima al gruppo Marzotto e poi al Gruppo Zucchi, accompagnato da crisi occupazionali e dal peso della concorrenza internazionale.

Oggi resta incerto il futuro dell’area: la proprietà punta a un progetto logistico, mentre il Comune chiede garanzie sulla viabilità, la tutela dell’edificio storico, del museo aziendale e sulla gestione degli oneri urbanistici. Il destino della ex fabbrica si gioca così tra memoria industriale e nuove prospettive di mercato.

(foto storica dello stabilimento di Rescaldina dal sito ufficiale dell’azienda)

