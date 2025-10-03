Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – L’arrivo di ottobre segna per molti appassionati del territorio il ritorno della ricerca dei funghi nei boschi. È una tradizione molto diffusa nelle zone del Saronnese e della Brianza, che vede ogni anno tante persone mettersi in cammino con cestino e coltellino, alla ricerca di porcini e altre specie tipiche della stagione.

Gli esperti ricordano sempre l’importanza della prudenza: i funghi vanno raccolti rispettando le regole locali, in quantità consentite, e consumati solo dopo adeguato controllo, meglio se fatto da un micologo delle Asl, per evitare rischi legati a specie tossiche o non commestibili.

Tra i “fungiatt” di questo inizio autunno c’è anche l’ex sindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che sui social ha condiviso la sua soddisfazione per una raccolta fortunata. “Benvenuto, Ottobre! E chissà che quest’Autunno ci possa ancora regalare tante altre emozioni!”, ha scritto, postando anche le immagini del raccolto.

Un entusiasmo che ben rappresenta la passione di tanti cercatori della zona, che in queste settimane popolano i boschi alla ricerca dei frutti d’autunno.

