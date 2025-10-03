Città

SARONNO – Due cortei, il blocco della stazione e un presidio davanti al municipio. A Saronno, come nelle principali città italiane, oggi è in corso la mobilitazione per chiedere la fine del conflitto a Gaza e per il blocco di Israele alla missione della Global Sumud Flotilla. Sono 500 gli attivisti mobilitati che scandiscono cori mostrando cartelli e bandiere.

Già dalle prime ore della mattina la protesta aveva preso forma. Dalle 8 studenti, universitari e famiglie si sono ritrovati con cartelli e bandiere palestinesi per un primo corteo spontaneo che ha attraversato le vie del centro. In piazzale Santuario si sono radunate decine di persone che, intonando cori per Gaza, hanno sfilato lungo via San Giuseppe fino a piazza Libertà. Qui, attorno alle 10, era previsto un presidio che si è trasformato subito in una manifestazione più ampia, con la partecipazione di attivisti e cittadini.

Alle 10.30 circa è partito un secondo corteo da piazza Libertà, che ha raggiunto rapidamente la stazione ferroviaria di Saronno centro. Secondo le prime stime, almeno 500 persone hanno preso parte all’azione. Gli attivisti sono entrati nello scalo ferroviario e sono scesi dapprima su un binario, per poi allargarsi progressivamente fino a occupare sei binari in contemporanea. La circolazione dei treni, già rallentata per lo sciopero nazionale, è stata così bloccata completamente, provocando ulteriori disagi ai viaggiatori. Cartelli, striscioni e bandiere hanno colorato i binari, mentre i cori a favore della Palestina si sono alternati agli interventi al megafono. La protesta, pacifica ma determinata, ha confermato il coinvolgimento crescente della città degli amaretti nella mobilitazione nazionale.

Intorno alle 11.45, gli attivisti hanno lasciato il presidio alla stazione e si sono recati di fronte al municipio in piazza Repubblica. Solo alle 12.15 il corteo ha iniziato ad avviarsi verso piazza Libertà, per la conclusione della manifestazione. Il corteo si è concluso per le 13 con rientro verso il quartiere delle scuole.

La manifestazione si è svolta in parallelo a quelle organizzate in altre città italiane, a sostegno della popolazione palestinese e per il blocco di Israele alla missione della Global Sumud.

