SARONNO – Il Saronno Fotofestival è ormai uno degli appuntamenti più attesi per chi ama la fotografia d’autore: nato come momento di incontro e scambio tra professionisti, appassionati e pubblico, il festival trasforma ogni anno la città in una galleria a cielo aperto, con mostre, workshop, eventi e occasioni di confronto. Tra queste, le Letture Portfolio: un momento in cui gli autori possono sottoporre i propri lavori a esperti di fama nazionale, ricevere consigli preziosi e, in alcuni casi, conquistare una vera e propria opportunità espositiva.

Domenica 26 ottobre l’Art Café di viale Santuario 11 diventerà il quartier generale delle Letture Portfolio, ospitando due premi distinti. La mattinata, dalle 9 alle 13, sarà dedicata al Premio Portfolio “Giampaolo Cordini”, rivolto a fotografi adulti: i lettori scelti per questa edizione sono due nomi importanti del panorama fotografico italiano, Leonello Bertolucci e Gerardo Bonomo. Ogni autore potrà prenotarsi con uno solo dei lettori o con entrambi, le letture avranno una durata massima di 20 minuti per ciascun lettore, con la possibilità di presentare fino a due lavori. Per garantire la qualità dell’incontro, non saranno accettate immagini in formato digitale: i partecipanti dovranno quindi presentarsi con i propri portfolio stampati.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il 22 ottobre scrivendo a [email protected], specificando la fascia oraria preferita (9-10, 10-11, 11-12 o 12-13, fino a esaurimento slot), il numero di letture richieste, i titoli dei portfolio e il lettore scelto. Al termine delle letture verrà proclamato il vincitore del Premio Portfolio, che potrà allestire una mostra personale alla prossima edizione del Saronno Fotofestival, un riconoscimento che negli anni ha rappresentato un vero trampolino di lancio per molti autori emergenti.

Il pomeriggio, dalle 15 alle 18, sarà invece interamente riservato al Premio Portfolio Giovani “Paolo Agosti”, pensato per i ragazzi dai 14 ai 19 anni. In questo caso le letture saranno curate da Stefano Natrella. L’iscrizione è gratuita e le immagini potranno essere presentate sia in formato cartaceo sia digitale (preferibilmente cartaceo), con le stesse modalità di durata (20 minuti) e di numero massimo di lavori previsti per la mattina.

Anche qui la prenotazione è obbligatoria entro il 22 ottobre all’indirizzo [email protected], indicando la fascia oraria preferita (15-16, 16-17 o 17-18, fino a esaurimento slot), il numero di letture e i titoli dei portfolio. Il vincitore del Premio Portfolio Giovani parteciperà di diritto con una mostra personale alla prossima edizione del Fotofestival, con i costi delle stampe a carico dell’organizzatore.

Con questa formula, il Saronno Fotofestival conferma il suo ruolo di vetrina per i nuovi talenti e di palestra per i fotografi affermati, creando uno spazio reale di dialogo e crescita artistica. Le Letture Portfolio diventano così non solo un’occasione di confronto, ma anche un momento in cui la fotografia esce dalle pagine e dagli schermi per tornare a parlare direttamente al pubblico.

(foto dalla pagina Facebook del gruppo fotografico Agorà di Saronno)

