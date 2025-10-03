Eventi

SARONNO – Il Saronno Fotofestival, giunto quest’anno alla sua 20esima edizione, continua a confermarsi come punto di riferimento per chi vive la fotografia non solo come passione, ma come linguaggio di narrazione e strumento di racconto del reale.

Tra i tanti eventi in calendario, spicca il workshop “Memorie allo specchio – Raccontare con il reportage“, un’occasione unica per lavorare fianco a fianco con uno dei più noti fotoreporter italiani, Giovanni Marrozzini.

Il workshop si terrà sabato 11 ottobre dalle 9 alle 13 e domenica 12 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 alla fondazione Casa di Marta (via Petrarca,1). I posti sono limitatissimi – massimo 10 partecipanti – e sono rimasti gli ultimi disponibili. Per info e prenotazioni occorre scrivere a [email protected].

“Memorie allo specchio” nasce con l’obiettivo di far scoprire come raccontare una storia attraverso le immagini: il reportage può assumere diversi tagli narrativi, dalla testimonianza diretta al diario di viaggio. Attraverso la sua esperienza sul campo, Marrozzini guiderà i partecipanti allo studio e all’esercizio della struttura narrativa del reportage, con un approccio che combina la capacità tecnica del fotografo e la sua esigenza di informare.

Nel corso del workshop il fotoreporter mostrerà alcuni dei suoi lavori più significativi e illustrerà il suo percorso professionale, spiegando come nasce e si sviluppa un progetto: dall’ideazione iniziale alla raccolta di materiale informativo sull’area di interesse, dalla scelta del tema al rapporto con l’organizzazione committente, fino alla gestione dei contatti personali con i soggetti ritratti e all’adattamento del progetto alle condizioni operative. Non mancheranno suggerimenti per affrontare problematiche organizzative e tecniche, fino alla realizzazione in campo dell’opera, all’editing e al testo di accompagnamento.

Un momento importante sarà dedicato anche alla lettura dei portfolio dei partecipanti: le immagini portate saranno visionate e discusse insieme a Marrozzini, che offrirà un’analisi del linguaggio utilizzato, suggerimenti per migliorare la qualità fotografica, approfondire le tematiche, rendere più efficace la comunicazione e orientarsi nell’editing finale. L’obiettivo è aiutare ogni autore a individuare punti critici, elementi deboli e possibili alternative per rafforzare la propria narrazione visiva. Per partecipare è necessario selezionare dal proprio portfolio un reportage di massimo 20 immagini, in formato digitale o cartaceo (preferibilmente cartaceo).

Con “Memorie allo specchio“, il Saronno Fotofestival offre ai fotografi, emergenti e non, un’opportunità concreta di crescita, confronto e affinamento delle proprie competenze narrative.

(“Giovane venditore di colombe” foto di Giovanni Marrozzini)

