SARONNO – Massimo Caimi resta il rappresentante della città nel consiglio di amministrazione del Consorzio Parco del Lura. La sindaca Ilaria Pagani lo ha nominato ufficialmente con decreto, in continuità con l’incarico già ricoperto dal 2020, quando era stato designato dal precedente primo cittadino Augusto Airoldi.

L’attuale cda del Parco è entrato in carica nel settembre 2024 ed è guidato dal presidente Stefano Benzoni, che rimarrà in carica per cinque anni.

I riflettori sull’opera di Caimi si erano accesi nel 2023 quando era intervenuto sul tema del degrado del parco sul fronte dell’abbandono di rifiuti soprattutto dopo week-end e picnic sottolineando come fosse importante agire in termini di prevenzione.

Attualmente il cda è composto da: Edoardo Mastice (Bregnano), Stefano Benzoni (Cadorago), Alessandro Francesco Giudici (Caronno Pertusella), Simone Marelli (Cassina Rizzardi), Fabrizio Gherardi (Cermenate), Marco Pellegatta (Garbagnate Milanese), Michele Cinnirella (Guanzate), Vincenzo Zini (Lainate), Valeria Benzoni (Lomazzo), Giuseppe Piuri (Rovellasca), Pierangelo Premoli (Rovello Porro) e Massimo Caimi (Saronno).

