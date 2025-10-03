Città

SARONNO – Saronno conferma la sua grande sensibilità per la causa palestinese con una nuova iniziativa Pro Gaza. Stamattina alle 10 era già in programma un presidio in piazza Libertà che sarebbe poi proseguito in corteo, ma la mobilitazione è iniziata prima.

Intorno alle 8, un gruppo di giovani si è trovato in piazzale Santuario con cartelli e striscioni; ben presto è iniziato un corteo improvvisato per le vie del centro cittadino. Tante le persone presenti: studenti delle scuole superiori, universitari, qualche famiglia e nonno con i nipotini. Gli attivisti hanno percorso via san Giuseppe intonando cori per la Palestina e per Gaza, per poi raggiungere piazza Libertà.

Si tratta dello stesso gruppo di attivisti che ieri sera ha organizzato un presidio in san Francesco, poi proseguito col blocco dei binari in piazza Cadorna.

(foto del corteo)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09