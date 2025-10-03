Città

SARONNO – Dopo la pausa estiva torna a pieno ritmo l’attività di Ufo aps, lo spazio per ragazzi di viale Santuario 21 a Saronno. La ripartenza sarà celebrata sabato 4 ottobre con una grande festa: dalle 18 a mezzanotte l’edificio si trasformerà in un crocevia di eventi artistici, mostre, musica e reading poetici, aprendo ufficialmente la nuova stagione.

Da lunedì 6 ottobre le sale studio torneranno ad accogliere studenti di Saronno e dei comuni limitrofi. Gli orari rimangono quelli già consolidati: il lunedì dalle 14.30 alle 18.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 22.30, mentre negli altri giorni l’accesso sarà riservato agli iscritti alle attività interne.

Dal 2020 Ufo aps propone percorsi Pcto nel campo della comunicazione e dell’arte per piccoli gruppi di studenti; ad oggi sono già 182 i percorsi personalizzati certificati per ragazzi provenienti da diversi indirizzi scolastici. La nuova stagione segna anche un’espansione oltre i confini saronnesi: Ufo apre infatti un nuovo fronte a Milano, affiancando le attività consolidate con proposte inedite.

A Saronno, in ottobre, partiranno i laboratori dedicati a musica e teatro di movimento in vista della produzione di uno spettacolo ispirato a Fahrenheit 451, il cui debutto è previsto per dicembre 2025. Sono in corso le selezioni di musicisti per completare l’ensemble diretto dal maestro Paolo Censi, mentre ragazzi e ragazze interessati all’uso del corpo in scena potranno essere formati dalla danzatrice Laura Banfi e partecipare come protagonisti allo spettacolo.

Nel capoluogo lombardo prende invece il via la nuova sezione podcast “Accademia delle voci“, sviluppata con il supporto di professionisti come Paolo Bovio e Matteo Scelsa di Chora Media. Rivolta a studenti del triennio delle superiori, prevede incontri due mercoledì al mese da gennaio a maggio 2026 (per un totale di 40 ore) e porterà alla produzione di un vero podcast sul tema del rapporto dei ragazzi con il tempo: perso, investito, lento, veloce, passato o futuro. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 ottobre.

Prosegue infine l’esperienza di Agenzia Rimbaud, la redazione formata da studenti di 16-19 anni di diverse scuole che realizza un giornale tematico distribuito a Milano. L’ultimo numero, dedicato a “La scuola e lo spazio”, ha affiancato all’edizione cartacea interviste con professionisti affermati come il giornalista sportivo Fabio Caressa e lo chef Carlo Cracco, che hanno condiviso ricordi e riflessioni sugli anni da studenti.

Con un calendario fitto di attività gratuite e innovative, Ufo aps conferma così il suo ruolo di laboratorio creativo e formativo, punto di riferimento per i giovani che vogliono crescere tra arte, cultura e nuove competenze.

