TRADATE – Consiglio comunale a ranghi ridotti l’altra sera in Municipio a Tradate, con i gruppi di opposizione che hanno abbandonato l’aula all’inizio della seduta. Alla base della decisione la contestazione dei consiglieri di minoranza, che denunciano risposte insufficienti e generiche da parte della Giunta di centrodestra e del sindaco Giuseppe Bascialla.

Secondo le opposizioni, in oltre un anno di mandato della seconda Giunta Bascialla non sarebbero state date risposte adeguate a proposte, mozioni e interrogazioni presentate. Tra i nodi principali vengono citati la revoca di un assessore a pochi mesi dall’insediamento, la concentrazione di molte deleghe nelle mani del sindaco, i rallentamenti nei cantieri cittadini (Frera, nuova caserma dei carabinieri, area Mayer, ex Crocifisso, circolo di Abbiate) e l’aumento dei costi dei servizi comunali.

Criticità sarebbero state riscontrate anche nella gestione della manutenzione ordinaria e nei rapporti interni alla maggioranza, con prese di posizione contrastanti su temi come la vigna di Abbiate e la gestione del centro sociosanitario.

La questione che ha portato alla rottura è stata l’acquisto da parte del Comune di un immobile in corso Bernacchi, presentato senza un confronto preventivo con le minoranze e senza possibilità per queste ultime di presentare mozioni o interrogazioni.

Di fronte a questa situazione, i gruppi Tradate Futura, Partecipare Sempre e Partito democratico hanno scelto di abbandonare la seduta, che è poi proseguita con la sola maggioranza.

02102025